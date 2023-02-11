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Enkazdan çıkarılan baba ve engelli oğlu hastaneye sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Enkazdan çıkarılan baba ve engelli oğlu hastaneye sevk edildi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde enkazdan sağ çıkartılan baba ve engelli oğlu, Jandarma Genel Komutanlığa ait helikopterle hastaneye sevk edildi.

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