Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı! Komutanın elini öptü! 138. saatte enkazdan yeni mucize...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir mucize daha yaşandı. Abdülkerim Amca tam 138 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Abdülkerim Amca kendisini kurtaran ekipteki bir komutanın elini öperken yakınına sarılıp gözyaşları döktü. İşte o anlar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yapılan çalışmalarda 138. saatte enkaz altında kalan Abdülkerim Amca ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Abdülkerim Amca'nın ailesinden 3 kişinin daha kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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