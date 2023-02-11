11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı! Komutanın elini öptü! 138. saatte enkazdan yeni mucize...

Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı! Komutanın elini öptü! 138. saatte enkazdan yeni mucize...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
ABONE OL
Gözyaşları içinde enkazdan çıkartıldı! Komutanın elini öptü! 138. saatte enkazdan yeni mucize...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir mucize daha yaşandı. Abdülkerim Amca tam 138 saat sonra enkaz altından kurtarıldı. Abdülkerim Amca kendisini kurtaran ekipteki bir komutanın elini öperken yakınına sarılıp gözyaşları döktü. İşte o anlar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda 138. saatte enkaz altında kalan Abdülkerim Amca ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Abdülkerim Amca'nın ailesinden 3 kişinin daha kurtarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Abdülkerim Amca'nın ardından eşi de enkazdan sağ çıkarıldı.

16 yaşındaki Hedil enkazdan çıkarıldı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA