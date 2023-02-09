Gaziantep’te toplu taşımalar ücretsiz olacak

GAZİULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, halk otobüsleri ile birlikte tramvay seferleri ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmete başlayacak.





Belediye otobüsleri (turuncu araçlar) ise afet noktalarına lojistik destek sağlamaya bir süre daha devam edecek.