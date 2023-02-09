Gaziantep'te toplu taşımalar ücretsiz olacak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yapılan teknik hazırlıkların ardından toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurdu. Toplu taşımaların 10 Şubat Cuma günü sabah 08:00 den itibaren ücretsiz hizmet vermeye başlayacağı açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası tramvay hatları ve halk otobüsleri (sarı ve mavi) hizmet vermeye hazırlanıyor.
Yapılan çalışmaların ardından toplu taşıma hatları 10 Şubat Cuma günü hizmet vermeye başlayacak.
GAZİULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, halk otobüsleri ile birlikte tramvay seferleri ücretsiz bir şekilde vatandaşlara hizmete başlayacak.
Belediye otobüsleri (turuncu araçlar) ise afet noktalarına lojistik destek sağlamaya bir süre daha devam edecek.
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