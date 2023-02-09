Milli güreşçi Rıza Kayaalp TDV ekipleriyle Hatay’da kurtarma çalışmalarına katıldı

İyi şeylere de destek ve şahit olduk. AFAD, AKUT, özel kuvvetler, STK'larla destek verip bir ablamızı kurtarıp ellerimizle taşıdık. İyilik bu millete çok yakışıyor."

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