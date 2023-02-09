09 Şubat 2023, Perşembe
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Elazığ'da depremde hasar gören binada sıra dışı olay
Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu ve vatandaşlar kaçışmaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartman yaşanan 2 deprem sonrası tahliye edildi.
Bina gün içerisinde sallanmaya başladı.
O anları gören vatandaşlar kaçışmaya başladı. Sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Binanın altında bulunan ve tahliye etmeyen iş yerlerinin ise eşyaları boşaltmaya başladığı öğrenildi.
Belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.