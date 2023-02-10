İnsan en fazla kaç gün susuz kalabilir? Deprem enkazı altındakiler ne kadar süre hayatta kalabilir? Böbrekler susuz ne kadar dayanabilir?

İNSAN EN FAZLA KAÇ GÜN SUSUZ KALABİLİR?

Bir insan susuz en fazla 7 gün hayatta kalabilir. Bu süre 168 saat olarak söylenebilir. Çocuklar için veya sağlık durumu iyi olmayan biri için ise bu durum değişiklik gösterebilir.