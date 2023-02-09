AFAD ACİL ÇAĞRI İNDİRME EKRANI | Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?

AFAD acil çağrı uygulaması ne işe yarar sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet durumlarında daha hızlı müdahale için geliştirilen uygulama tamamen yerli ve milli bir yazılım ilşe oluşturuldu. Tek tuşla acil çağrı yapabilmenizi yarayan uygulama acil durumlarda hayati öneme sahip. Peki Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?