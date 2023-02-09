AFAD ACİL ÇAĞRI İNDİRME EKRANI | Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?
AFAD acil çağrı uygulaması ne işe yarar sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından vatandaşlar afet anında hayati öneme sahip uygulamaları araştırmaya başladı. AFAD acil çağrı uygulaması afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildi. Peki Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır?
AFAD acil çağrı uygulaması ne işe yarar sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Afet durumlarında daha hızlı müdahale için geliştirilen uygulama tamamen yerli ve milli bir yazılım ilşe oluşturuldu. Tek tuşla acil çağrı yapabilmenizi yarayan uygulama acil durumlarda hayati öneme sahip. Peki Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?
AFAD ACİL NEDİR?
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Acil Çağrı mobil uygulaması, toplanma alanlarını görüntüleyebilir ve afet durumunda acil çağrı başlatabilirsiniz.
Afet ve acil durumlarda vatandaşlarımız AFAD acil mobil uygulaması ile toplanma yerlerinden 112 ile mesajlaşma bağlantısına kadar pek çok bilgiye erişebilirler.
AFAD ACİL ÇAĞRI UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.
AFAD UYGULAMASI NE İŞE YARAR?
Uygulama, Türkiye Deprem Veri Merkezi'nden alınan verileri kullanılarak yapılan deprem çözümlerini kullanıcılara sunmaktadır.
"Dünyadan Depremler" bölümünde CSEM ve USGS' den alınan bilgiler görüntülenebilmektedir.
Uygulama, İngilizce dil seçeneğine sahiptir.
Görme engellilere yönelik özellikleri de barındırmaktadır.
Kullanıcılar, uygulama içerisinde yer alan "Depremi Hissettiniz mi?" bölümünü kullanarak bulundukları alanda 4.0 veya daha fazla büyüklükte deprem olduğunda, deprem anında hissettikleri bilgileri ve fotoğrafları AFAD ile paylaşabilmektedirler.
EN YAKIN TBOPLANMA ALANI
Toplama alanları olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösterilmektedir. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabileceklerdir.
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- AFAD ACİL ÇAĞRI İNDİRME EKRANI | Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?
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