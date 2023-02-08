Malatya'da yıkılan 'Hayat Sitesi' ile ilgili kan donduran iddia! Dükkanı için kolonları kesmiş
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, 10 ilde etkili olurken, Malatya’da yıkılan binaların altında kalanları kurtarmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlk depremde Malatya'da bulunan 'Hayat Sitesi' birinci bloku çöktü. Öğlen saatlerindeki ikinci depremde ise sitenin diğer blokları çöktü. Yıkılan bina ile ilgili ortaya atılan iddia ise kan dondurdu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıma yol açtığı iller arasında yer alan Malatya, sabah saatlerinden itibaren soğuk hava ve yoğun kar yağışına teslim oldu.
KOLONLARI KESİLMİŞ
Hürriyet'in haberine göre Kentte dün soğuk ve karlı hava şartları altında arama kurtarma çalışmaları sürdürülmeye çalışıldı. Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtilen Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan "Hayat Sitesi"nin önünde, kar altında yakınlarından olumlu bir haber almak için bekleyenler arasında bulunan Ali Nakir, annesinin enkaz altında olduğunu söyledi.
Nakir, "İlk depremde sitenin birinci bloku çöktü. Öğlen saatlerindeki ikinci depremde ise sitenin diğer blokları çöktü. AFAD görevlileri çöken ilk blokun kolonlarının kesildiğini söylediler. Çünkü sitenin altında bulunan mobilya dükkânı sahibi, işyerini genişletmek için kolonlarla oynamıştı. Zaten bu nedenle site sakinleri ile mobilya dükkânı sahibi arasında tartışmalar yaşanıyordu" iddiasında bulundu.
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