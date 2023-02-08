Malatya’da yıkılan ’Hayat Sitesi’ ile ilgili kan donduran iddia! Dükkanı için kolonları kesmiş

Nakir, "İlk depremde sitenin birinci bloku çöktü. Öğlen saatlerindeki ikinci depremde ise sitenin diğer blokları çöktü. AFAD görevlileri çöken ilk blokun kolonlarının kesildiğini söylediler. Çünkü sitenin altında bulunan mobilya dükkânı sahibi, işyerini genişletmek için kolonlarla oynamıştı. Zaten bu nedenle site sakinleri ile mobilya dükkânı sahibi arasında tartışmalar yaşanıyordu" iddiasında bulundu.