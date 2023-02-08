Türkiye'nin acısına dünya ortak oldu onlar kahkaha attı! Canlı yayında konuşulanlar 'pes' dedirtti!
6 Şubat sabahı Kahramanmaraş'tan gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye'nin acısına dünya ortak olurken sosyal medyada yaşanan felaketle ilgili dalga geçenler 'pes' dedirtti. Kahkaha atarak 'yerle bir olsun buralar' diyerek dans eden birkaç kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 5 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 810 kişi yaralandı. Toplamda 10 ili etkileyen depremde enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde enkaz altındakileri arayıp dalga geçen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sosyal medyaya düşen diğer bir görüntü ise 'pes' dedirtti.
"YERLE BİR OLSUN BURALAR..."
Canlı yayın açan birjaç kadın, yüreğimizi yakan deprem için skandal ifadeler kullandı.
"Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar." deyip, aynı anda utanmadan kahkaha attılar.
DANS ETMEYE DEVAM ETTİLER!
Canlı yayına katılan kullanıcılar bu sözlere tepki gösterdi. Şahıslar, gelen tepkiler üzerine utanmadan "Şimdi ağla. Şimdi ağlayacaklar yapmayın." ifadelerini kullandılar.
Gelen tepkilerle dalga geçen şahıslar, canlı yayında dans etmeye devam etti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kadınlara ise sosyal medya üzerinden yüzlerce şikayet yağdı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde iki şahıs da gözaltına alındı.
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