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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli!

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını bildirdi.

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