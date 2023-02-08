Depremde hayat kurtaran yöntemler! Enkaz altındayken ne yapılmalı?

Bu durumda kalp, sinir sistemi ve diğer organları normal faaliyet gösteremez. Depremzedeler evlerine dönemedikleri için kıyafet gibi herhangi bir ihtiyaçlarını temin edemiyorlar. Bu noktada ısıtıcı, battaniye, termal kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine sağlanması çok önemli. Afetzedelerin bir şaşkınlık ve şok içinde oldukları unutulmamalı; beslenmelerinden barınmaları, hijyenlerine kadar her şeyin devlet desteğiyle organize edilmesi gerekmektedir" dedi.