Depremde hayat kurtaran yöntemler! Enkaz altındayken ne yapılmalı?
Kahramanmaraş ve çevre illerde etkisini gösteren deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem sırasında ve sonrasında afetzedelere uygulanabilecek yöntemler ve olası bir depremde enkaz altındayken yapılabileceklerle ilgili, uzmanlar açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 08.02.2023
09:54 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
10:24
Deprem sonrasında insanların artçı depremlerden korunmak amacıyla veya evlerinin hasar almasından dolayı bir yer tahsis edilene kadar sokakta kalabileceğini belirten uzman isim, "Kış mevsimindeyiz, dolayısıyla depremzedeler için en önemli konu hipotermi. Vücut ısısının 35 derece altına inmesi hipotermi meydana getirir.
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Bu durumda kalp, sinir sistemi ve diğer organları normal faaliyet gösteremez. Depremzedeler evlerine dönemedikleri için kıyafet gibi herhangi bir ihtiyaçlarını temin edemiyorlar. Bu noktada ısıtıcı, battaniye, termal kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine sağlanması çok önemli. Afetzedelerin bir şaşkınlık ve şok içinde oldukları unutulmamalı; beslenmelerinden barınmaları, hijyenlerine kadar her şeyin devlet desteğiyle organize edilmesi gerekmektedir" dedi.
Dışarıda kalan insanların bol sıvı tüketmeleri gerektiğini ve beslenme açısından da daha çok enerji veren karbonhidrat içerikli gıdaların tüketilmesinin doğru olacağını sözlerine ekleyen uzman isim, şunları kaydetti:
"Deprem sırasında enkaz ve göçük altında kalan insanların deprem uzmanlarının da anlattığı şekilde yaşam üçgenlerine sığınmaları gerekiyor. Yaşam üçgeni dediğimiz şey buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinesi, sandalyelerle desteklenen masa altları gibi sizi enkazdan koruyabilecek alanlara sığınmak anlamına geliyor. Bu pozisyonu aldıktan sonra bir süre yardımın gelmesini bekliyoruz.
Beklerken ellerimizi ve ayaklarımızı kan dolaşımını sağlamak için mümkün olduğu kadar hareket ettirmeye çalışmak gerekiyor. Kanama mevcutsa elimizle kanayan bölgeye tampon yapmalıyız. Yanımızda bir sargı bezi, pamuk olmadığından ve toz toprak nedeniyle hijyenik koşullardan uzak olduğumuz için kanayan yere bastırmak suretiyle kanamayı durdurmalıyız."