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Kahramanmaraş'ta Çağrı Reşit Pervane depremden 45 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Kahramanmaraş’ta Çağrı Reşit Pervane depremden 45 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 45 saat sonra 23 yaşındaki Çağrı Reşit Pervane enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaynak işçisi olduğu bildirilen Pervane'nin çalışmak için kente geldiği, depreme kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ilde etkili olan depremin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Bulvarı'ndaki yıkılan Arıkan Otel'den seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri enkazda çalışma başlattı.

Yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından 23 yaşındaki Çağrı Reşit Pervane enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK İŞÇİSİ

Enkazın altından 45 saat sonra çıkarılan, kaynak işçisi Pervane'nin çalışmak için kente geldiği, depreme kaldığı otelde yakalandığı öğrenildi.

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