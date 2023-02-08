Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hızlandı.

Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar bugün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Açıklamada, "İlimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 8 Şubat günü il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.