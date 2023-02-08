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Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Düzce’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hızlandı. D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı.

Bölgede iki gündür devam eden kar yağışının yanı sıra akşam saatlerinde tipinin etkili olmasıyla bağlantı yolunda ulaşım, Boğaziçi beldesi kesiminden polis ve jandarma ekiplerince kesildi.

Yolun Akçakoca sapak mevkisinden de Düzce'ye geçişlere izin verilmiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklamada, "Akçakoca-Düzce devlet yolu, tipi ve kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatılmıştır." denildi.

Düzce'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı şehri bir anda beyaza bürüdü. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları ise hızlandı.

Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar bugün idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Açıklamada, "İlimizde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 8 Şubat günü il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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