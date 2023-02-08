Hatay’da 56 saat sonra evladına kavuşan anne: Vay benim oğlum geldi!
Herkesi ağlatan anlar Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 5 katlı Merve Apartmanı'nın enkazındaki 16 yaşındaki çocuk, 56 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Anne, "Vay benim oğlum geldi" diyerek yavrusuna sarıldı. İşte o anlar...
Depremin yerle bir ettiği Hatay İskenderun'da çalışmalar gece gündüz sürüyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki Merve Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
AFAD, AKUT, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri ile IC İçtaş ve farklı inşaat şirketlerinden işçilerce yürütülen çalışmalarda, saat 12.08'de 16 yaşındaki Mahmut Salman'a ulaşıldı.
Ekiplerin işbirliğinde enkazdan çıkarılan Salman, alkışlarla sedyeye taşındı.
Büyük sevinç yaşayan anne Şirin Salman, "Vay benim oğlum geldi" diyerek sarıldığı oğlunu öptü.
Bir süre ailesiyle ve ekiplerle sohbet eden çocuk, özel araçla hastaneye kaldırıldı.
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