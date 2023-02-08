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Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi

Son dakika deprem haberi... Türkiye yüzyılın deprem felaketini yaşadı. A Haber ekipleri il il deprem bölgelerindeki son gelişmeleri aktarıyor. Enkaz başında umutlu bekleyiş sürerken mucize kurtuluş haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Jandarma ekipleri Şanlıurfa'da bir kişiyi enkazdan kurtardı. İşte o anlar...

A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:16
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Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi

Türkiye peş peşe yaşanan iki depremle felaketi yaşadı. Enkazda umutlu bekleyişler sürüyor. A Haber ekipleri deprem bölgelerindeki son gelişmeleri anbean canlı yayında aktarmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi

Şanlıurfa Birecik'te jandarma ekipleri yer altı görüntüleme cihazı ile bir depremzedeyi tespit etti.

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Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi

Ardından müdahale edildi ve 52. saatte bir mucize daha gerçekleşti. Depremzede kurtarıldı.

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Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi

JANDARMA 2 KİŞİYİ DAHA TESPİT ETTİ

Cihaz sayesinde aynı noktada iki kişi daha görüntülendi ekiplerin zamanla yarışyı sürüyor.

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Depremin ardından saatler sonra gelen mucize! A Haber o anları görüntüledi