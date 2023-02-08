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Kahramanmaraş depreminde zarar gördü! Hatay Havalimanı'nın pist onarımına başlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Kahramanmaraş depreminde zarar gördü! Hatay Havalimanı’nın pist onarımına başlandı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremin ardından hasar gören Hatay Havalimanı uçuşlara kapatılmıştı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, pist ve terminal binası hasar gören Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmalarını üstlendi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın deprem bölgesine gönderdiği ekipler, Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmasına başladı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Havalimanı'nın pist ve terminal binası hasar gördü.

HAVALİMANININ EN KISA SÜREDE UÇUŞLARA TEKRAR AÇILMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

Uçuşların yapılabilmesi için İstanbul'dan hareket eden ekipler Hatay Havalimanı'na ulaşarak onarıma başladı.

Çalışmalar hızla yürütülürken en kısa sürede havalimanının tekrar operasyona hazır hale getirilerek uçuşlara açılması hedefleniyor.

İGA tarafından, deprem bölgelerine 43 araç ve 300'den fazla gönüllü personel AFAD ile koordineli şekilde operasyonel destek vermek amacıyla bölgeye ulaştırılmıştı.

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