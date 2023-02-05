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Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Sivas’ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı vatandaş Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.A. (32) yönetimindeki 38 BU 923 plakalı otomobil Gemerek ilçesi Çepni Kavşağı'nda devrildi.

Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden jandarma ile sağlık ekiplerince çıkartılan H.A, Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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