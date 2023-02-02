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İstanbul’da kedilere dehşeti yaşatmıştı! O cani tutuklandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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İstanbul’da kedilere dehşeti yaşatmıştı! O cani tutuklandı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir sitede yaşayan Aytuğ Koyuncu, apartmanın girişindeki kedilere dakikalarca işkence etmişti. Dehşet anlarına ait görüntüleri ortaya çıkan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Koyuncu, savcılığın itirazıyla yakalanıp tutuklandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Atakent Mahallesi'nde bulunan sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak tarihinde tekme atarak şiddet uygulayan Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı.

Koyuncu, Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği tarafından Salı günü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tekrar gözaltına alınan Koyuncu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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