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Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan modacı Barbaros Şansal, KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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