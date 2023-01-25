Daha önce ceza almasına rağmen akıllanmadı! İşte o canavarın yeni skandalı
İstanbul’da site içindeki apartmanın girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca darbedildi. Kediye öldüreesiye şiddet uygulayan kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.
Aytuğ Koyuncu'nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı.
2019'DA NE OLMUŞTU?
Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti.
Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.
Açılan davada mahkeme, sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı 2023? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olur? AÖF sonuç sayfası...
- Hafızlık sınav SONUÇ SORGULAMA EKRANI | Açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? 2023 Hafızlık Sınav Sonuçları nereden öğrenilir?
- Akaryakıt fiyatları zamlı güncel liste: 25 Ocak benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
- 2023 tütün ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne kadar yatacak?
- 25 Ocak EYT bugün Meclis'e gelecek mi? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesi son durum!
- TOKİ ÇAVDIR KURA İSİM LİSTESİ | Ağlasun, Bucak, Gölhisar, Merkez, Tefenni TOKİ KURA SONUÇLARI.. TOKİ Burdur 1.454 konut kura çekilişi açıklandı mı?
- Askerlik yerleri son dakika açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2023? e-Devlet sorgulama ekranı...
- YÖKDİL BAŞVURU EKRANI | 2023 YÖKDİL/1 Başvuruları başladı mı? Nereden, nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL başvuru ücreti NE KADAR, KAÇ TL?
- Kısmetse Olur Elif Nur Yel kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Elif'in mesleği ne?
- Kısmetse Olur Tolga'nın kim olduğu ortaya çıktı! Ünlü dizideki karelerini görenler şaşırdı! Meğer, Burcu Özberk'in...
- Aile dizisi ne zaman, hangi gün başlayacak? Seranay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisi Aile hangi kanalda yayınlanacak?
- 2023 MSÜ ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MSÜ başvuru ücreti ne kadar? Milli Savunma Üniversitesi sınavı BAŞVURU EKRANI!