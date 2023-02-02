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Yoğun kar geliyor ❄ İstanbul'da geri sayım başladı | Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? ⛄

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Yoğun kar geliyor ❄ İstanbul’da geri sayım başladı | Hangi illere kar yağacak? Meteoroloji açıkladı hafta sonu hava nasıl olacak? ⛄

Yeni hafta ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kurak geçen ocak ayının ardından beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, İstanbul başta olmak üzere birçok ile yoğun kar yağışı uyarısı verildi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ocak ayının son günlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Kar yağışı birçok ilde etkili olmaya başlarken, meteorolojiden yeni uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri(Gaziantep ve Kilis hariç) ile Eskişehir ve Ordu çevreleri, Ankara'nın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmak üzere, kıyılar ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri ile Mersin'in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar yağışı olan yerlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirliyaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri, Doğu Anadolu(Malatya, Van ve Iğdır hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinin kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak ve Ardahan'da yoğun kar görülecek. Meteoroloji bugün beklenen yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 4 kente sarı, 23 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu.

ÖRTÜLÜK KAR ALACAK

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda "Ülkemizin doğusu bol kar yağışları alacak gibi görünüyor. Gaziantep de örtülük kar alacak. Doğu Anadolu'nun tamamı kalın bir kar tabakası alacak. Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri zor şartlar yaşayabilir. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da örtülük kar alacak. Az kaldı.

YÜKSEK BİR KAR BİRİKİMİ OLABİLİR

Konya ve Aksaray'da Cuma akşamı etkili bir kar yağışı var. Çok önemli bir husus. İstanbul'a geçen sene 24 Ocak'taki gibi bir kar fırtınası gelebilir. Yine bir vortex kar yağışı. Saatler içerisinde yüksek bir kar birikimi olabilir ve rüzgar hızı bu sefer 100 km'ye kadar çıkabilir.

İSTANBUL'DA EŞSİZ BİR DOĞA OLAYI YAŞAYABİLİRLER

Okul tatili uzayacak gibi görünüyor. İstanbul'da beklenen kar fırtınasının gücü 105 km hıza çıktı. Değişim olmazsa İstanbullular Pazar akşamı ve Pazartesi öğlen arası eşsiz bir doğa olayı yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU: İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı, yarın İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de etkisini gösterecek. Hafta sonu yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle İstanbul dahil Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağacak.

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