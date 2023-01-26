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İstanbul’da kediye dakikalarca işkence etmişti! Yeni skandalı dehşete düşürdü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
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İstanbul’da kediye dakikalarca işkence etmişti! Yeni skandalı dehşete düşürdü

İstanbul’da 2019 yılında aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelen Aytuğ Koyuncu, dün apartmanın girişinde bekleyen kediye dakikalar boyunca dehşeti yaşatmıştı. Türkiye’yi sarsan olayda Koyuncu bu kez de kendisini uyaran bir kadına sözlü taciz ve hakaretler savurduğu görüntüleri ortaya çıktı. İşte o skandal anlar...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu'nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet dün kamuoyunda tepkiye sebep olmuştu.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sularında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı.

Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

BIÇAKLA TEHDİT ETMİŞ!

Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

Açılan davada mahkeme, sanığa "Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, "Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Site sakinleri tarafından paylaşılan görüntülerde Aytuğ Koyuncu'nun bir kadını sözle taciz ettiği ve uygunsuz hareketler yaptığı kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya da tepki çekti.

İŞTE O ANLAR...

Görüntülerde Koyuncu, "2016'dan beri aynı şeyi yapıyorsun. Ben çok korkuyorum, nasıl korkuyorum var ya" diyerek ağıza alınmayacak küfürler savurdu.

Yaptığı sözlü tacizleri cep telefonuyla kaydeden kadın, "savcılığa vereceğim" diyince, "kim gelecek, göreceğiz. Sen eline kova al, çocuk parkına git." dedi.

Kendisine hakaret ettiği için güvenliği çağıran kadına, "Güvenlik, ağlıyorum biraz gözyaşı." diye konuştu.

O canavardan yeni skandal! O CANAVARDAN YENİ SKANDAL!
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