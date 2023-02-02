Antalya’da vahşet! Mahalle muhtarı dahil 3 ölü, 1 yaralı
YAŞAM İHA
Korkunç olay Antalya'da meydana geldi. Bir kişi, aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladı. Şahıs, olay yerinden aracına binerek kaçtı. İşte dehşete düşüren cinayetin ayrıntıları...
Alınan bilgiye göre A.K. isimli şahıs, Alaylı Mahallesi pazar yerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Halil Ülkü isimli şahsa silahla ateş ederek kaçtı.
Ardından ise Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Muhtarı Mahmut Şimşek, Karaöz Mahallesi'nden İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i araç içinde öldürdü.
Şahıs daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı.
Jandarma ve polis ekiplerinin şahsı arama çalışması devam ediyor.
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