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Son dakika deprem haberi: Sakarya'da deprem! Şehir merkezinde hissedildi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Son dakika deprem haberi: Sakarya’da deprem! Şehir merkezinde hissedildi...

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Sakarya'nın Erenler ilçesinde saat 23.08'de 3,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin 15.7 kilometre olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde saat 23.08'de 3,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin 15.7 kilometre olduğu belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

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