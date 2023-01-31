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Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Kedi düşmanı gözaltında

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Görüntüler Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı! Kedi düşmanı gözaltında

İstanbul’da 2019 yılında aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelen Aytuğ Koyuncu, geçen günlerde apartmanın girişinde bekleyen kediye dakikalar boyunca dehşeti yaşatmıştı. Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Koyuncu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da yaşanan olay, 5 Ocak'ta Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin girişindeki kedilere tekme atan adamı gören site sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Aytuğ Koyuncu olduğunu belirledi. Aytuğ Koyuncu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık raporunun ardından Kanarya Polis Merkez Amirliği'ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Aytuğ Koyuncu, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

2019'DA NE OLMUŞTU?

Aytuğ Koyuncu 2019 yılında da gündeme gelmişti.

Bir sitede kedilere baktığı için Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. Koyuncu şikayet üzerine gözaltına alınmıştı.

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