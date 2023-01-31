İstanbul’da korkunç olay! Anne ve 2 kızı ölü bulundu

İstanbul'da yaşanan olay, saat 11.00 sularında Kartal Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Melek Dönmez, 12 yaşındaki kızları Havvanur Ergay ve 14 yaşındaki Belinay Ergay ile 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde komşuları ve kızların babası kendilerinden haber alamadı.