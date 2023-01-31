Marmaris’te feci kazada can vermişlerdi! Acılı babanın o sözleri yürek yaktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen gün dereye uçan otomobilde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Öykü Kasımoğlu ile kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan alkollü sürücü 29 yaşındaki Mustafa Besleme'nin aralarında söz kestikleri öğrenildi. Şubat ayında kız isteme merasiminde aileleriyle birlikte bir araya gelmek için sözleştikleri öğrenilirken, Serdar Kasımoğlu, kızının gezmeye gitmek için kendilerinden izin aldığını ifade ederek, “En son gitmeseniz olmaz mı?’ diye sordum. Gittikten sonra bu kaza meydana geldi” dedi. İşte ayrıntılar...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan kaza, önceki gün saat 01.30 sularında, Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak dereye uçtu. Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ve yanındaki 30 yaşındaki Samet Canpolat, içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekiplerin çalışmasıyla Ceylan ve Kasımoğlu'na ulaşıldı. Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Gözaltına alınan, yapılan kontrollerinde 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen Mustafa Besleme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'nın Saimbeyli ilçesine getirildi. Kasımoğlu için ilçedeki Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Cenazede baba Serdar ve anne Hatice Kasımoğlu, güçlükle ayakta durabildi. Kasımoğlu'nun cenazesi, Hamurcu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
ŞUBATTA İSTEMEYE GELECEKLERMİŞ
Öykü Kasımoğlu'nun tutuklanan sürücü Mustafa Besleme ile kendi aralarında söz kestikleri, ailelerinin şubat ayında isteme merasiminde bir araya gelmek için sözleştikleri bildirildi. Serdar Kasımoğlu, kızıyla Marmaris'e gitmeden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Marmaris'e gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Gitmeseniz olmaz mı?' diye sordum. Sonrasında gittiler. Başımıza bu kaza geldi" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu hayatını kaybetti. 3,79 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa Besleme ise tutuklandı. Araçtakilerin, Ceylan'ın doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenildi
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