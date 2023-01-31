Marmaris’te feci kazada can vermişlerdi! Acılı babanın o sözleri yürek yaktı

ŞUBATTA İSTEMEYE GELECEKLERMİŞ



Öykü Kasımoğlu'nun tutuklanan sürücü Mustafa Besleme ile kendi aralarında söz kestikleri, ailelerinin şubat ayında isteme merasiminde bir araya gelmek için sözleştikleri bildirildi. Serdar Kasımoğlu, kızıyla Marmaris'e gitmeden önce konuştuğunu belirterek, "Bana Marmaris'e gitmek istediğini söyledi. Ben de 'Gitmeseniz olmaz mı?' diye sordum. Sonrasında gittiler. Başımıza bu kaza geldi" ifadelerini kullandı.