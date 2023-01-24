Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

SON ANLARINDA YANINDA OLAN ARKADAŞI KONUŞTU

Pelin Kaya'nın son anlarında yanında olan arkadaşı Berivan Çayır, ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu.

Çayır "Ben ona pasta yaptırmıştım doğum günü olduğu için. Saat tam on iki olduğunda pastasını kestik, dilek tuttu. Bizde ona bizim içinde tut dedik, kim bilir neydi dileği? Sonra Pelin evden ayrılıp Türkiye'den bir arkadaşının evine gitti. Pelin'in doğum günü olduğu için sürpriz yapacaktı." dedi.