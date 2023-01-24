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Haberler Galeri Pelin Kaya Malta'da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

Pelin Kaya Malta'da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

Malta'da iç mimar olarak çalışan 30 yaşındaki Pelin Kaya, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sonrasında vahşice öldürülmüştü. Kanında uyuşturucu ve kokain bulunan sürücü Jeremie Camilleri, Pelin Kaya'yı önce ezdi sonra da taş attı. Kan donduran olay Malta'da şok etkisi yaratırken, ülkenin Başbakanı Robert Abela'dan dikkat çeken çağrı geldi. Öte yandan Pelin'in son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:08
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Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, benzin istasyonuna zarar verdikten sonra hemen yakınındaki fast-food restoranına dalarak olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Kaya'ya çarptı.

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Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktardı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına aldı. Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

SON ANLARINDA YANINDA OLAN ARKADAŞI KONUŞTU

Pelin Kaya'nın son anlarında yanında olan arkadaşı Berivan Çayır, ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuştu.

Çayır "Ben ona pasta yaptırmıştım doğum günü olduğu için. Saat tam on iki olduğunda pastasını kestik, dilek tuttu. Bizde ona bizim içinde tut dedik, kim bilir neydi dileği? Sonra Pelin evden ayrılıp Türkiye'den bir arkadaşının evine gitti. Pelin'in doğum günü olduğu için sürpriz yapacaktı." dedi.

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Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

KANINDA 3 TİP UYUŞTURUCU ÇIKTI

Pelin Kaya'ya çarpan cani hakkında da konuşan Berivan Çayır; Kendi kız arkadaşına da şiddet gösterdiğini ve kanında uyuşturucu çıktığını anlattı:

"O cani kendi kız arkadaşına da şiddet gösteren hastalıklı birisi. Uyuşturucu kullanıyor, zaten 3 tip farklı uyuşturucu çıktı kanında."

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Pelin Kaya Malta’da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Pelin'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç kadın doğum günü pastasını son kez üfledi.