24 Ocak 2023, Salı
Pelin Kaya Malta'da vahşice öldürülmüştü! Ülkenin başbakanından flaş talimat | Son görüntüleri ortaya çıktı
Malta'da iç mimar olarak çalışan 30 yaşındaki Pelin Kaya, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sonrasında vahşice öldürülmüştü. Kanında uyuşturucu ve kokain bulunan sürücü Jeremie Camilleri, Pelin Kaya'yı önce ezdi sonra da taş attı. Kan donduran olay Malta'da şok etkisi yaratırken, ülkenin Başbakanı Robert Abela'dan dikkat çeken çağrı geldi. Öte yandan Pelin'in son görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 24.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 09:08
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13