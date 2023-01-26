Kandil simidi MAHLEPSİZ-MAHLEPLİ TARİF || Yemelere doyamayacaksınız! Gevrek Kandil simidi nasıl yapılır? Püf noktaları neler?

Mahlepli Kandil simidi yapılışı: Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyerek yoğuralım. Elde ettiğimiz hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlamayı ihmal etmeyelim. Elimizle hamura simit şekli verdikten sonra yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. 20 dakika sonra fırından çıkardığımız kandil simitlerini afiyetle tüketebiliriz.