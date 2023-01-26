Kandil simidi MAHLEPSİZ-MAHLEPLİ TARİF || Yemelere doyamayacaksınız! Gevrek Kandil simidi nasıl yapılır? Püf noktaları neler?
Regaip kandilinin gelişiyle birlikte akıllara sıcacık gevrek kandil simidi gelmekte. Kandil günlerinin vazgeçilmezi kandil simidi, eşsiz lezzetiyle birlikte yıllardır süregelen bir Anadolu lezzetidir. Peki kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifinin püf noktaları neler? Mahlepli, mahlepsiz kandil simidi malzemeleri neler?
Kandil simidi nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kandil günlerinin sembolü haline gelen kandil simidi ile ilgili arama motorlarında "Kandil simidi nasıl yapılır?" "Kandil simidi mahlepli, mahlepsiz tarifi" şeklinde araştırmalar hız kazandı. Peki kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi tarifinin püf noktaları neler?
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ!
Ev yapımı mahlepli kandil simidi için gerekli olan malzemeler şu şekilde:
4.5 su bardağı un
125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için;
Yumurta akı
Susam
Mahlepli Kandil simidi yapılışı: Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyerek yoğuralım. Elde ettiğimiz hamur kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlamayı ihmal etmeyelim. Elimizle hamura simit şekli verdikten sonra yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. 20 dakika sonra fırından çıkardığımız kandil simitlerini afiyetle tüketebiliriz.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ!
Ev yapımı mahlepsiz kandil simidi için gerekli olan malzemeler şu şekilde:
1,5 çorba kaşığı şeker
1 yumurta sarısı
2çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram margarin
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için;
1 yumurta beyazı
Susam Çörek otu
Mahlepsiz Kandil simidi yapılışı: Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir. Kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun...
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