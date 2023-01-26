İstanbul’da ilginç görüntüler! Sevimli horoz “Efe” çocuklarla top oynuyor

"HOROZUMUZA YEM VERİYORUZ O DA BİZİMLE TOP OYNUYOR"

Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, "Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk" dedi.