İstanbul’da ilginç görüntüler! Sevimli horoz “Efe” çocuklarla top oynuyor
İstanbul’da bir evin bahçesinde beslenen "Efe" isimli horozun futbol aşkı kameralara yansıdı. Çocuklarla birlikte top oynayan horoz, adeta futbolculara taş çıkardı.
İstanbul'un Çatalca ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde beslenen 7 aylık "Efe" adındaki horoz, bahçedeki çocukların yanına giderek top oynamaya başladı. Yanına atılan topları havada ayaklarıyla vurarak çocuklara geri atan horozun neşeli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Horoz Efe'nin futbol aşkı, kameralar tarafından kaydedildi.
"HOROZUMUZA YEM VERİYORUZ O DA BİZİMLE TOP OYNUYOR"
Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, "Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk" dedi.
"FUTBOL YETENEĞİNİ KEŞFETTİK"
12 yaşındaki İhsan Murat ise, "Kuzenimle birlikte top oynarken top yanlışlıkla Efenin yanına gitti Horoz bize topu tekrar geri atınca futbol yeteneğini keşfettik ve biz horoza yem verdiğimizde bizimle top oynuyor" ifadeler kullandı.
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