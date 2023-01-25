Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kura çekimi hangi tarihte? Hac başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme süresinin uzatılması sonrası en çok merak edilenlerden biri de kura takvimi oldu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, 2023 yılında kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Bu kapsamda Diyanet tarafından yapılan son açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kura çekimi hangi tarihte? Hac başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...
Hac kuraları ne zaman çekilecek, sorusu son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 5 Ocak'ta başlatılan hac ön kayıt süreci tamamlanıyor. Başvuru süresinin uzatıldığı ön kayıtta süre azalırken, gözler kura takvimine çevrildi. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, büyük bir merakla kura takvimini bekliyor. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kura çekimi hangi tarihte? Hac başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...
HAC ÖN KAYIT NE ZAMAN BİTİYOR?
5 Ocak'ta başlayan Hac ön kayıt başvurusu 31 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
HAC KURALARI 2023 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2023 yılında hac kontenjanı 5 yaş üstü dahil, 83 bin 430 olarak belirlendi. Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi belli olacak. Kura tarihleri henüz açıklanmadı.
Geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri otomatik güncellenecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
2020 kurasında ismi çıkan, ancak 65 yaş sınırı nedeniyle 2022'deki hacca gidemeyen adayların durumu olacak?
2020'de kesin kayıt hakkı elde edip 65 yaş sınırı ve Kovid-19 şartları nedeniyle hacca gidemeyenlerin hakları saklı.
Hac ve Umre Kurulunun aldığı karar göre, 2020'de kesin kayıt hakkı elde edip paralarını bloke eden ve geçen yıl 65 yaş üzerinde olduğu için hac farizasını yerine getiremeyen adaylar, bu yıl izin verildiği takdirde hacca doğrudan gidebilecek.
Geçmiş yıllarca başvuru yapan ve sırasını bekleyen adayların kurada çıkma ihtimalleri nedir?
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre, geçmiş yıllarda hac başvurusu yapan ve sırasını bekleyen yaklaşık 2,5 milyon hacı adayı bulunuyor. Başkanlığın kura sisteminde önceden bekleyenlerin katsayıları yüksek olduğu için kurada çıkma ihtimali de artıyor.
Hacca gitmeye hak kazanan, kurada ismi çıkmayan birini yanına almak isterse hakları kaybolacak mı?
Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse, kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.
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