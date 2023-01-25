Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 Diyanet hac kura çekimi hangi tarihte? Hac başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

HAC KURALARI 2023 NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 yılında hac kontenjanı 5 yaş üstü dahil, 83 bin 430 olarak belirlendi. Ön kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kura takvimi belli olacak. Kura tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri otomatik güncellenecek. Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.