Ankara’da “cin çıkarma” seansında hayatını kaybetmişti! Dehşet saçan sanıklar için istenen ceza belli oldu
Ankara’da psikolojik sorunları sebebiyle sözde hocanın yönlendirmesi ile “cin çıkartma” seansı uygulanan Özge T. feci şekilde can vermişti. Genç kadını sırtına 100 kez oklava ile vurarak öldüren cani eş Selçuk T. ve kendisini “hoca” olarak tanıtan Erdal K. hakkında 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık Erdal K.'nin yönlendirmesiyle sanık Selçuk T. tarafından eşi Özge T.'nin vücuduna oklava ile 100 kez vurulduğunu ve yaralı haldeki Özge T.'ye hacamat yaptırıldığını belirtti.
Özge T.'nin bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran savcı, sanıklar Erdal K. ve Selçuk T.'nin "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Savcı, sanıklar Zöhre T., Cemal E. ile Hatun E. hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Ö.'nün beraatine karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların talepleri kabul ederek, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, 18 Mart 2022'de Yenimahalle Dr. Yurtaslan Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan Özge T.'nin iç kanama sebebiyle öldüğü tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Erdal K.'nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T.'ye "cin çıkarma" bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları ifade edilmişti.
Bu kapsamda 6 sanığın, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" ve "suça iştirak etme" suçlarından cezalandırılmaları istenmişti.
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