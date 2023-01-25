Ankara’da “cin çıkarma” seansında hayatını kaybetmişti! Dehşet saçan sanıklar için istenen ceza belli oldu

Savcı, sanıklar Zöhre T., Cemal E. ile Hatun E. hakkında "netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, "suçu yetkili makamlara bildirmemek" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Ö.'nün beraatine karar verilmesini talep etti.