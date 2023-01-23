Hac ön kayıt başvuru süresi uzatıldı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Hac ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık." açıklamasını yaptı. Öte yandan Erbaş, “Yarın İsveç’te saldırının yapıldığı yerde Kur’an-ı Kerim okunacak.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, "İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakılması olayı kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile. Menfur saldırı dolayısıyla Müslümanların tepkisini koyması gerekiyor. Biz de en üst seviyede tepkimizi gösterdik." dedi.
Erbaş, "Dün sabah 90 bin camimizde sabah namazı buluşması yaptık. Herkesi Kuran-ı Kerim okumasına davet ettik. Dualarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu uluslararası boyuta taşıyoruz. Din işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapıp yine tepkimizi koyacağız. Mahkemelere başvurulacak, temsilcilere mektup yazılacak." ifadelerine yer verdi.
Hac vazifesi ile ilgili de konuşan Ali Erbaş, şunları kaydetti:
2020 yılında kurası çıkmış olanlar bu hac döneminde bir daha kuraya girmeden hacca gidebilecekler. 37 bin 770 kişilik kısmı gidebildi. Bir kısmı 65 yaş sınırına takıldığı için gidemedi. Şimdi 65 yaş sınırı kaldırıldı. Aşılarını yaptırmış olanlar bu sene hac görevini yapabilecekler.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar.
"SON BAŞVURUYU 31 OCAK'A KADAR UZATTIK"
26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık.
Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.
Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz.
"10 YIL ÖNCE KAYDOLAN 100 KERE KURAYA GİRİYOR"
Bu uygulamayla 10 yıl önce kaydolmuş vatandaşlarımız bu sene 100 kere kuraya giriyor. Bu yüzden eskiden başvuranların kurasının çıkma ihtimali çok daha yüksek.
Hacca müracaat etmiş bekleyen vatandaşların yaş ortalaması şu anda 57. Bu başvurularla birlikte değişebilir.
İSVEÇ'TE ALÇAK EYLEM
Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, 21 OCAK 2023 tarihinde Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak yine Kuran-ı Kerim yaktı.
Paludan'ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, dün yaptığı açıklamayla İsveç polisinin bugün yapacağı eyleme izin verdiğini vurgulamış ve herkesi sosyal medya hesaplarından eyleme davet etmişti.
Paludan, TSİ ile saat 15.00'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki bir alanda İsveç polisinin aldığı güvenlik önlemleri arasında elinde bir çakmak ile uzun bir açıklama yaptı.
Paludan daha sonra Kuran-ı Kerim'i yakıp, elinde yanan Kuran-ı Kerim ile açıklamalarına devam etti. Eylem sırasında İsveç polisinin Paludan'a müdahale etmediği görüldü.
RASMUS PALUDAN KİM?
Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.
Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.
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