"Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl hacca gitmek için kura çekimi tarihlerinin açıklanmasını bekleyen hacı adayları, Diyanet tarafından yapılacak duyuruyu dört gözle bekliyor. Peki, Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır 2023? Hac kayıtları ne zaman, hangi tarihte sona eriyor?