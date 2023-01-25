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Konya’da liseli kıza taciz seansı! Sahte psikoloğun gerçek mesleği şoke etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2023 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
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Konya’da liseli kıza taciz seansı! Sahte psikoloğun gerçek mesleği şoke etti

Konya'da kendini psikolog olarak tanıtan 66 yaşındaki M.E.D., 17 yaşındaki liseli F.F'yi taciz etmişti. Sözde seanslarda genç kıza, “Bir dahaki sefere sen beni öpmek isteyeceksin” diyen sapık hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte o sapığın gerçek mesleği...

Konya'da sahte psikolog olayında, lise 12'nci sınıf öğrencisi F.F., hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği sebebiyle yardım almaya karar verip, bir danışmanlık şirketine gitti.

Burada psikolog olarak bildiği M.E.D'nin seanslarına katılan genç kız, bir süre sonra tacize uğradı.

M.E.D. genç kızın yanağına dokunup, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü.

Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DAVACI VE ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan annenin ifadesi de ortaya çıktı.

Anne H.F. ifadesinde,

"Kızım bana hocası olan M.E.D'nin yanağından öptüğünü söyledi. Ancak kızımı tedavi amaçlı gönderdiğim için durumu yanlış anlayabileceğini söyledim. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmadık. Kızımın okulundaki rehber öğretmeni beni arayarak okula gelmemi söyledi. Polislerle birlikte polis merkezine gittik. M.E.D'den şikayetçi değilim" dedi.

ESKİ EŞİNİN DANIŞMANLIK MERKEZİNDE TACİZDE BULUNMUŞ

M.E.D. ise emniyet ifadesinde şunları söyledi: "Ticaretle uğraştığım için BAĞ-KUR emeklisiyim. Eski eşim S.K'ya ait danışmanlık merkezinde ara sıra öğrencilere eğitim koçluğu, ders çalışması, ders ve sınav başarısı konusunda eğitim vermekteydim. Benim alanım psikolojik çalışma alanı değil. F.F. 1 yıl boyunca eğitim ve ders başarısı konusunda danışmanlık yaptığım bir öğrencimdir. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

M.E.D., 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Sahte psikolog skandalı! Liseli kıza iğrenç istismar SAHTE PSİKOLOG SKANDALI! LİSELİ KIZA İĞRENÇ İSTİSMAR
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