Konya’da liseli kıza taciz seansı! Sahte psikoloğun gerçek mesleği şoke etti

Anne H.F. ifadesinde,

"Kızım bana hocası olan M.E.D'nin yanağından öptüğünü söyledi. Ancak kızımı tedavi amaçlı gönderdiğim için durumu yanlış anlayabileceğini söyledim. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmadık. Kızımın okulundaki rehber öğretmeni beni arayarak okula gelmemi söyledi. Polislerle birlikte polis merkezine gittik. M.E.D'den şikayetçi değilim" dedi.