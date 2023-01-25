Bugün KANDİL Mİ? 26 Ocak Ne kandili? 2023 Regaip, Miraç, Berat kandil tarihleri ne zaman? DİYANET KANDİL TAKVİMİ

REGAİP ANLAMI NEDİR?

Regaib kelimesi "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelen ragibe sözcüğünün çoğuludur. Regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe "bol sevap ve mükâfat, faziletli amel", özellikle Maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak "müstehap, nafile ibadet" manalarında kullanıldığı gibi hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.