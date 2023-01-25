"İlk cemre ne zaman düşüyor 2023? İlk havaya cemre ne zaman düşer?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk cemrenin hangi tarihte düşeceğini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer?