İlk cemre ne zaman düşüyor 2023? İlk havaya cemre ne zaman düşer?
"İlk cemre ne zaman düşüyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nevruz Bayramı'nın habercisi olan cemrenin ilki havaya düşer. İkincisinin suya, üçüncüsünün ise toprağa düşmesiyle yaz mevsiminin başladığına işaret eden cemre tarihleri belli oldu. Peki, İlk cemre ne zaman düşüyor 2023? İlk havaya cemre ne zaman düşer?
"İlk cemre ne zaman düşüyor 2023? İlk havaya cemre ne zaman düşer?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk cemrenin hangi tarihte düşeceğini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer?
2023 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.
İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.
Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞME OLAYI NEDİR?
Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.
Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.
Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.
Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.
YAZ MEVSİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor. Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2023 Perşembe günü yaz mevsiminin ilk günü olacak.
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