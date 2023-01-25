Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandilinde yapılması gereken ibadetler neler? Hangi dualar okunmalı?

Regaip kandiline son bir gün kala rahmet ve bereket kapılarının açıldığı bu günlerde Müslümanlar vakitlerinin çoğunu ibadetlere ayırmaya özen gösteriyor. Arama motorlarında "Regaip kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat?", "Regaip kandilinde yapılması gereken ibadetler neler?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Regaip kandilinde yapılması faziletli ibadetler neler?

REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir.