Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?

Üç aylar 23 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Günlerini bereketli ve Allah'ın rızasını kazanarak geçirmek isteyen Müminler, 3 aylar orucu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Müslümanlar arama motorlarında, "Üç aylar orucu nedir?", "3 aylar orucu kaç gün tutulur?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?

Üç aylar orucu gelenek haline gelmiş, nafile ibadetlerden biridir.

*Peygamber Efendimiz (sav), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur.