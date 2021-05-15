82 yaşında Müslüman oldu! Söylediği sözler ders niteliğinde
Son dakika | Ukrayna'daki iç savaştan dolayı 7 yıl önce ülkesinden çıkıp Türkiye'deki kızının yanına yerleşen 82 yaşındaki Yevheniya Babenko, Ayasofya'dan ve Türkler'in kendisine gösterdiği sevgi, saygı ve hürmetten dolayı Müslüman oldu. 82 yaşındaki Babenko'nun İslam ve Müslümanlara dair söyledikleri şeyler adeta ibretlik niteliğindeydi.
Ayasofya Camisi Müezzini İbrahim Çoban'ın rehberliğinde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olan Babenko, "Son yıllarda İslam'a karşı kalbimde bir sevgi oluştu.
Her sabah ezan sesiyle uyanmam, ramazanda insanların oruç tutarak iyilik ve güzellikler sunması, dünyanın gözbebeği Ayasofya...
Tüm bunlar beni çok etkiledi. Bana hediye edilen Türkçe-Rusça Kur'an-ı Kerim ve İlmihali okuyarak İslam'ı daha iyi tanımaya çalışacağım. Müslüman olduğum için içimi bir huzur kapladı. Hayranı olduğum Ayasofya'da Müslüman olmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.
İstanbul'da 87 yıl sonra ibadete açılan ve ilk kez Ramazan ayının yaşandığı Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Bayram Arefesinde bir Müslümanlığa geçişe daha ev sahipliği yaptı.
Ukrayna'nın Donetsk şehrinde yaşayan ve 7 yıl önce yaşanan iç savaştan dolayı yaşadığı şehri terk edip İstanbul'da kızı Viktoriya Kaya'nın yanında yaşamaya başlayan 82 yaşındaki Ukraynalı Yevheniya Babenko 87 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.
Bir Türkle evlenerek Müslüman olan kızı Viktoriya Kaya ve torunu Melisa Kaya ile birlikte 87 yıl sonra geçtiğimiz yıl ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nden etkilenerek Müslüman olmak istedi.
Ömrünün geri kalan kısmını Müslüman olarak yaşamak isteyen 82 yaşındaki Ukraynalı Yevheniya Babenko Müslüman olan kızı Viktoriya Kaya ve torunu Melisa Kaya ile birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin hocaları tarafından Müslüman olması için yardım istedi.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin Müezzini İbrahim Çoban 82 yaşındaki Ukraynalı Yevheniya Babenko'nun Müslüman olmaya karar vermesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek cami içerisinde İhtida töreni düzenledi.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen ihtida töreni ile Müezzin İbrahim Çoban'ın İslamiyet hakkında bilgi aktarmasının ardından bayram arefisinde Ukraynalı Yevheniya Babenko kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Dünyanın gözbebeği Ayasofya'nın 87 yıl sonra cami olarak ibadete açılmasından Müslüman olan kızının yaşadığı hayattan ve Türklerin kendisine gösterdiği sevgi saygı ve hürmetten dolayı islama bakış açısının değiştiğini ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirten 82 yaşındaki Ukraynalı Yevheniya Babenko, "Yıllarca Donetsk'te yaşadım.
Fakat 7 yıl önce Rusya yanlıları ile Ukrayna yanlıları arasında çatışmalar yaşandı. Kızım İstanbul'da yaşadığı için patlama seslerinin eve kadar gelmesi ile yaşadığım şehri terkedip İstanbul'da yaşamaya başladım. Hayatımın son yıllarında islama karşı kalbimde bir sevgi oluştu. Ayasofyanın camiye çevrilerek ibadete açılması beni çok etkiledi.
Her sabah ezan sesi ile kalkmam. Ramazan ayında insanların oruç tutması akşama kadar aç kalması iyilik ve güzellikler sunulması beni çok etkiledi. Bundan sonraki hayatımda Müslüman olarak yaşayacağım. Bana hediye edilen Türkçe -Rusça Kur'an-ı Kerim ve İlmihali okuyarak islamı daha iyi tanımaya çalışacağım. Müslüman olduğum için içimi bir huzur kapladı. Hayran olduğum Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Müslüman olmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.
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