82 yaşında Müslüman oldu! Söylediği sözler ders niteliğinde

Fakat 7 yıl önce Rusya yanlıları ile Ukrayna yanlıları arasında çatışmalar yaşandı. Kızım İstanbul'da yaşadığı için patlama seslerinin eve kadar gelmesi ile yaşadığım şehri terkedip İstanbul'da yaşamaya başladım. Hayatımın son yıllarında islama karşı kalbimde bir sevgi oluştu. Ayasofyanın camiye çevrilerek ibadete açılması beni çok etkiledi.

Her sabah ezan sesi ile kalkmam. Ramazan ayında insanların oruç tutması akşama kadar aç kalması iyilik ve güzellikler sunulması beni çok etkiledi. Bundan sonraki hayatımda Müslüman olarak yaşayacağım. Bana hediye edilen Türkçe -Rusça Kur'an-ı Kerim ve İlmihali okuyarak islamı daha iyi tanımaya çalışacağım. Müslüman olduğum için içimi bir huzur kapladı. Hayran olduğum Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Müslüman olmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.