"İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz dönemde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağının ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...