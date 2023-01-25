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İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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İstanbul’da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul’a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

"İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından kar yağışı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamalar merak ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

"İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz dönemde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kar yağının ne zaman etkisini göstereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak 2023? İstanbul'a bu hafta kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenilen kar yağışının Ocak ayı sonunda gelebileceği konuşuluyor. Hava tahmin raporlarına göre Kutuplar üzerinden inen soğuk hava dalgası Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapabilir.

Ancak bunlar şu an sadece olasılık olarak değerlendiriliyor. Hava raporları süreç yaklaştıkça netleşiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Perşembe gece yarısından itibaren etkili olması beklenen yağışlı havanın yüksek kesimlerde özellikle kayak merkezlerinde kar yağışı olarak düşmesi bekleniyor. İstanbul'da ise bu hafta da kar yağışı beklenmiyor

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Hafta başında; Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yağış bekleniyor.

Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girecek. Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'de de yağış görülecek. Yer yer sis ve pus etkisini gösterecek.

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