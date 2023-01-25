Konya’da ailesi kayıp ilanı vermiş! Öyle bir halde bulundu ki...
Konya’da ailesi tarafından hakkında kayıp ilanı verilen 20 yaşındaki şahıs, polis ekipleri tarafından park halindeki 2 araçtan hırsızlık yaptıktan sonra parkta otururken yakalandı. 18 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konya'da gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali otoparkında kapısı açık olan otomobilin torpido kısmından 300 TL ve cep telefonu şarj aleti çalındı. Aynı otoparkta bulunan başka bir aracın da kapı kilitlerinin zorlanıp arka kapısı açıldıktan sonra araç içerisindeki çantada bulunan 5 bin 700 TL, kredi kartları ve evraklar çalındı. Her 2 otomobilin sahibi sabah araçlarının yanına geldiğinde hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın gerçekleştiği çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kısa süre içerisinde tespit edilen şüphelinin 18 ayrı suç kaydı bulunan S.S. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri S.S.'yi Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesindeki bir parkta bankta otururken yakalayarak gözaltına aldı.
AİLESİ KAYIP İLANI VERMİŞ
Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi S.S.'nin uzun zamandır evine gitmediği ve ailesinin kayıp ilanı verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi S.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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