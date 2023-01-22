Elazığ depreminde enkazdan 17 saat sonra çıkartılan Azize Çelik’in gerçek kahramanı ortaya çıktı! Elini tuttum bırakmam seni bırakmam

Ömer'in yanına geldiğini ve konuştuklarını dile getiren Çelik, "Buradayım dedim. Telefonumun ışığını açtım. Küçücük delikten beni gördü. Hemen duvarı kazımaya başladı. Elini uzat dedi ve tuttu. Tamam abla ben seni hiç bırakmayacağım dedi. O sırada bir depremde daha oldu. 'Ömer abi yukarı çık' diye bağırıyorlardı. Ben de, 'Ağabey sen çık ben enkazda kaldım, senin de çocukların vardır. Olan bana olmuş, sen çık dedim. O da, 'Yok ablam ben senin elini tuttum hiç bırakmam' dedi. Orayı deldi ve ben küçük çıkamam dedim. Ellerini ver beni çekerim dedi. O an Ömer ağabey beni kurtardı. Bir gök yüzüne baktım bir de döndüm evimize baktım. Ev yok. Tüm apartmanlar duruyor ama bizim ev yok. Biz oradan nasıl sağ çıktık hiç anlamadım. Derin bir nefes aldım ve gök yüzüne baktım. O bizim gizli kahramanlarımızdan biri'' diye konuştu.