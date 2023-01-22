Üniversiteli gence burs tuzağı! ’MİT’ten geliyoruz’ deyip kabusu yaşattılar





'PARLAK ÇOCUKSUN'

İddiaya göre, araçtakilerden biri, "Zor durumda olduğunu biliyoruz. MİT'ten geliyoruz" dedi. Şüphelenen genç, kimlik görmek istedi. Aracın perdelerini kapatıp, "Parlak çocuksun, niye böyle yaşayasın. Bizim imkânımız çok. Ailene yardım edersin, bize yardımcı olacaksın. Biz de sana olacağız, bize güzellik yapacaksın, biz de sana yapacağız" diye konuştu.