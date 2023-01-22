Üç ayların başlangıç tarihi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Mübarek üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, 2023 yılında üç ayların hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Yüce Allah'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitlerden olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarının takvimi, Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2023 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? İşte cevaplar...

2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 dini günler takvimine göre, üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.