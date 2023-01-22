3 ayların başlangıcı ne zaman? 2023 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır?
Mübarek üç ayların iklimine girildi. İslam alemi açısından önemli aylardan olan üç ayların gelmesiyle camiler dolup taşacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayları huşu içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, dini günler takvimini araştırmaya başladı. Peki, 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2023 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? Ayrıntılar haberimizde...
Üç ayların başlangıç tarihi, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Mübarek üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar, 2023 yılında üç ayların hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. Yüce Allah'ın kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitlerden olan Receb, Şaban ve Ramazan aylarının takvimi, Diyanet'in resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, 3 ayların başlangıcı ne zaman? 2023 Recep ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Üç aylar başlangıcında ne yapılır? İşte cevaplar...
2023 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 dini günler takvimine göre, üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?
● Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
● Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
● Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
● 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı
● Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
● Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.
● Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
● Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
● Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
● Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.
● Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.
ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)
"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"
ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR, NASIL TUTULUR?
Peygamber efendimiz, üç aylar boyunca sık sık oruç tutar ve hatta bazen orucu hiç bırakmayacak sanılırdı. Bu nedenle bu aylarda oruç tutmak sevap kazanmamızı sağlamaktadır.
Aynı zamanda Peygamber efendimizin de yaptığı bir davranıştır. Ancak üç aylar boyunca, kaç gün oruç tutulması gerektiği hakkında bir zorlama, sınırlama yok. Bu nedenle bu aylarda tutabildiğimiz kadar oruç tutmak önemlidir.
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