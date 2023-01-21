Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü Çılgın Sayısal Loto çekilişi düzenleniyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş saat 21.30'da yapılacak. Çekiliş canlı olacak gerçekleştirilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişe ilgi bayağı yoğun. ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar merak ediliyor. Çekiliş devretmediği sürece her çekilişten sonra yükselen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye ödülü izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. 18 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmamış ve 92.728.652,04 ₺ devretmişti. Bu akşam gerçekleşecek çekilişte bu ikramiye sahibini bulacak mı merakla bekleniyor. Bu akşamki büyük ikramiye 92,7 milyon TL olacak.