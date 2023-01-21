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İETT asırlık ağaca tosladı: 7 kişi yaralandı
İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İETT otobüslerinin kazasına ise bir yenisi eklendi.
Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 vatandaş yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT şoförü Mesut Koçkar, yönetimindeki 34 TP 5327 plakalı otobüsün kontrolünü Bahçeköy Caddesi üzerinde kaybetti.
Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.
7 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı.
3 KİŞİDE EZİK VAR
Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi.
Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.