21 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İETT asırlık ağaca tosladı: 7 kişi yaralandı

İETT asırlık ağaca tosladı: 7 kişi yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2023 21:46
Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde bir İETT kazası daha yaşandı. Sarıyer'de kavşaktan hızla dönmeye çalışan İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı. Otobüs hurdaya dönerken 7 yolcu ise yaralandı

İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eden İETT otobüslerinin kazasına ise bir yenisi eklendi.

Sarıyer'de Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesi önünde dün saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İETT şoförü Mesut Koçkar, yönetimindeki 34 TP 5327 plakalı otobüsün kontrolünü Bahçeköy Caddesi üzerinde kaybetti.

Hızla kavşağa giren otobüs şoförü havanın da yağışlı olması nedeniyle yol kenarında bulunan asırlık meşe ağacına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri asırlık ağacın, otobüse sıkışan dallarını kesti.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kazanın hastane yakınında olması ise olası bir faciayı önledi. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralı yolcular, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çayırbaşı yerleşkesine kaldırıldı.

3 KİŞİDE EZİK VAR

Yaralılardan 4 yolcu ayakta kontrol edilirken çarpışma nedeniyle vücudunda ezikler oluşan 3 vatandaş ise tedavi edildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar taburcu edilirken polis ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.

İETT asırlık ağaca tosladı
İETT asırlık ağaca tosladı
İsveç’te Erdoğan’a yönelik yeni provokasyon
İsveç'te Erdoğan'a yönelik yeni provokasyon
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
Toplumun neşeli yüzü: Romanlar
Erdoğan imzaladı, gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan imzaladı, gözyaşlarına boğuldu
Hafta içi Marmara ve Ege’de yağış var mı?
Hafta içi Marmara ve Ege'de yağış var mı?
Türkiye’de kuraklık alarmı!
Türkiye’de kuraklık alarmı!
Sanatçı Bregovic’ten Türkiye Yüzyılı yorumu
Sanatçı Bregovic'ten "Türkiye Yüzyılı" yorumu
Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı
Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı
Mercek bulutu yeniden gökyüzünde!
Mercek bulutu yeniden gökyüzünde!
İsveç’e PKK ve Kuran-ı Kerim’i yakma tepkisi
İsveç'e PKK ve Kuran-ı Kerim'i yakma tepkisi
Bursa’da bazanın içinden çıplak ceset çıktı!
Bursa’da bazanın içinden çıplak ceset çıktı!
Daha Fazla Video Göster