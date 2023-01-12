Ümraniye’de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil İETT otobüsüne çarptı

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Bu arada, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla refüje vurup karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpışması yer alıyor. Çarptıktan sonra savrulan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine vurarak durması, kaza sonrası yolcuların otobüsten inmesi ve çevredekilerin yardıma koşması da görülüyor.