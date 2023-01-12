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Ümraniye'de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil İETT otobüsüne çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Ümraniye’de feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil İETT otobüsüne çarptı

Son dakika haberleri... Ümraniye’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje vurup karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye'de bir otomobil ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BLC 20 plakalı otomobil, orta refüje vurup caddenin karşı yönüne geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobil daha sonra savrularak kaldırıma çıktı.

Kazada otobüsteki 4 yolcu ile alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle caddede bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Bu arada, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızla refüje vurup karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpışması yer alıyor. Çarptıktan sonra savrulan otomobilin kaldırımdaki aydınlatma direğine vurarak durması, kaza sonrası yolcuların otobüsten inmesi ve çevredekilerin yardıma koşması da görülüyor.

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