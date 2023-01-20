İznik Gölü’nde korkutan görüntü! "Yirmi yıldır böyle bir kuraklık görmedim"

"KORKUYORUZ"

İznik Gölü Kıyısında plaj işletmesi bulunan Bekir Uslu, "İznik Gölü kenarında yaklaşık yirmi yıldır işletmeciyim. Yirmi yıldır ben böyle bir kuraklık görmedim. İznik Gölü'nün en büyük iskelesi karada kaldı. 2014 yılında dünyanın en önemli on buluşu arasında olan İznik'teki bazalika kilisesi suyun altında bulunmuştu şimdi ise karada kaldı. Maalesef suyun bizim orada yaklaşık elli metre yüz metre arası ama diğer bölgeleri de yüz, yüz eli, iki yüz metre kadar çekildiği yerler var." dedi.