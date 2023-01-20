İstanbul’da trafikte dehşet! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

O sırada motosikletli kurye, ters yöne girmek için otomobilin önünde durdu. Otomobilin önünde duran motosikletli kurye ile sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye üst üste 2 defa çarptı.